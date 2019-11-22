Банкиры назвали пути снижения долговой нагрузки россиян

«Каким образом они собираются сокращать долю расходов, то, что называется долговой нагрузкой? Если не за счет того, чтобы повышать доходы граждан, то есть повышать их уровень жизни и доходов. Или путем запрета им брать кредиты? Если второй подход, это, конечно, по-нашински, через запреты делать вид, что решаешь проблему. Но это не решение проблемы, потому что люди берут кредиты не от хорошей жизни, а оттого, что им кушать надо. А если они собираются какие-то меры принять, чтобы уровень жизни повысился, тогда пускай назовут эти меры. Это только можно приветствовать», - сказал он.

Банкир признал, что объем долговой нагрузки россиян высокий. «Это проблема, ее надо решать за счет снижения процентной ставки по кредитам, за счет повышения доходов населения, увеличивая их возможности заниматься бизнесом - жить, а не затягивать пояса потуже. Нужно давать возможность людям зарабатывать, а ставки стимулировать к снижению», - подчеркнул Тосунян.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин признавал, что рост потребкредитования превращается в социальную проблему и может привести к массовым неплатежам в 2021 году. Его точку зрения поддерживали в Минфине.