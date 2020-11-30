Назван размер среднего потребительского кредита в России

Средний размер потребительского кредита в России не изменился за время пандемии и составил 230 тысяч рублей, рассказал РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Пандемия коронавируса также не повысила частоту обращений за кредитами, отметил он.

Тем временем ипотечные заемщики в России стали активнее закрывать кредиты с опережением графика после первой волны пандемии коронавируса.

Третий квартал стал рекордным для объема досрочно погашенных ссуд, который составил 524,8 млрд рублей. За этот период объем закрытых раньше срока кредитов превысил показатели аналогичного периода за прошлый год на 82,2%.При этом объем досрочно погашенных ипотечных кредитов в третьем квартале, по сравнению со вторым, увеличился в полтора раза. Более 83 процентов кредитов погасили с помощью собственных средств.

Тем временем Сбербанк предупредил россиян о новой схеме мошенничества, передает Ura.ru.

