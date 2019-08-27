Гадание на кофейной гуще. Экс-министр оценил прогноз Минэкономразвития

Минэкономразвития существенно ухудшило прогноз социально-экономического развития России Прогнозируется замедление темпов роста экономики, сокращение роста доходов населения, ухудшение показателей промышленного производства и инвестиций на ближайшую пятилетку. Об этом говорится в обновленной версии прогноза на ближайшее пятилетие, который представил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он, в частности, заявил о фактической стагнации отечественной экономики в первом квартале текущего года на фоне дефицита совокупного спроса. По итогам 2019 года рост ВВП, по прогнозу Орешкина, составит 1,3%. Оценка роста реальных доходов россиян в 2019 году снижена в десять раз – с 1% до 0,1%.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил в комментарии НСН, что даже пониженный прогноз выглядит излишне оптимистично.

«Последние отчётные данные, которые мы имеем по Росстату за пять месяцев текущего года, дают -2,3%. Таким образом, чтобы получить хотя бы +0,1%, нужно, чтобы за семь других месяцев было, соответственно, почти +2,5%. Однако возможность такого роста вызывает большие сомнения. Что касается последующих периодов, это пока гадание на кофейной гуще или, всего лишь, целеполагание. В любом случае, хочется пожелать успеха Орешкину и его коллегам в достижении этих благородных целей».

Оценку роста ВВП на будущий год Минэкономразвития понизило с 2 до 1,7%. На фоне восстановления конечного спроса и структурных изменений министерство рассчитывает на ускорение темпов роста до 1,7% в 2020 году и 3,1-3,2% в 2021-2022 годах. Инфляция в будущем году должна снизиться с 3,8 до 3%, в четыре последующих года сохранится на целевом уровне в 4%.

В Минэкономразвития отмечают второй бум потребительского кредитования (первый был в 2012–2013 годах) с переходом системы в «плохое» равновесие.