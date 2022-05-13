Назван «опасный» для рубля курс доллара
Если курс доллара будет около 60 рублей, бюджет России может «разорваться» и стать дефицитным. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на аналитика ФГ «Финам» Андрея Маслова.
Он считает, что текущий курс рубля к доллару уже создает проблемы для экономики РФ, так как сокращает рублевые доходы бюджета от экспорта. В связи с этим, по мнению Маслова, сейчас оптимальный курс составляет 80 рублей за доллар.
Аналитик отметил, что в последнее время Центробанк пытается ослабить рубль путем понижения процентной ставки и ослабления ограничений. При этом, добавил Маслов, из-за того, что такие меры не приносят ощутимого эффекта, следует ожидать более серьезного смягчения валютного регулирования со стороны Банка России.
На момент написания материала курс доллара составил 65,79 рублей.
Ранее президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас рубль действительно стабилен, но он не находится на высоких позициях, поэтому для укрепления, его следует «отпустить в свободное плавание».
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