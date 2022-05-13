Назван «опасный» для рубля курс доллара

Если курс доллара будет около 60 рублей, бюджет России может «разорваться» и стать дефицитным. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на аналитика ФГ «Финам» Андрея Маслова.

Он считает, что текущий курс рубля к доллару уже создает проблемы для экономики РФ, так как сокращает рублевые доходы бюджета от экспорта. В связи с этим, по мнению Маслова, сейчас оптимальный курс составляет 80 рублей за доллар.