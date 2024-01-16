Назван минимальный доход для покупки квартиры в ипотеку в Москве

Семье нужно получать от 110 тысяч рублей в месяц, чтобы купить квартиру в ипотеку в Москве, подсчитал заместитель гендиректора «Национальной фабрики ипотеки» Игорь Жигунов, передает РИА Новости.

Он отметил, что в этом году для такой цели придется зарабатывать на 20% больше, так как ставки по рыночной ипотеке выросли с 10% до 17%.

СМИ: цены на вторичные квартиры в России упадут на 15% в конце 2024 года

Ранее СМИ сообщали о том, что ряд банков планирует взимать комиссию с застройщиков за выдачу льготной ипотеки. Девелоперы предупреждали, что подобная практика приведет к росту цен на жилье в новостройках. Центробанк проверит новые практики выдачи льготной ипотеки в крупных российских банках, пишет РБК со ссылкой на регулятора. По мнению собеседников издания, оплата комиссии банкам увеличит нагрузку застройщика на 5-6,8%, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МоскваКвартираИпотека

Горячие новости

Все новости

партнеры