Назван минимальный доход для покупки квартиры в ипотеку в Москве
Семье нужно получать от 110 тысяч рублей в месяц, чтобы купить квартиру в ипотеку в Москве, подсчитал заместитель гендиректора «Национальной фабрики ипотеки» Игорь Жигунов, передает РИА Новости.
Он отметил, что в этом году для такой цели придется зарабатывать на 20% больше, так как ставки по рыночной ипотеке выросли с 10% до 17%.
Ранее СМИ сообщали о том, что ряд банков планирует взимать комиссию с застройщиков за выдачу льготной ипотеки. Девелоперы предупреждали, что подобная практика приведет к росту цен на жилье в новостройках. Центробанк проверит новые практики выдачи льготной ипотеки в крупных российских банках, пишет РБК со ссылкой на регулятора. По мнению собеседников издания, оплата комиссии банкам увеличит нагрузку застройщика на 5-6,8%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru