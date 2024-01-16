Назван минимальный доход для покупки квартиры в ипотеку в Москве

Семье нужно получать от 110 тысяч рублей в месяц, чтобы купить квартиру в ипотеку в Москве, подсчитал заместитель гендиректора «Национальной фабрики ипотеки» Игорь Жигунов, передает РИА Новости.

Он отметил, что в этом году для такой цели придется зарабатывать на 20% больше, так как ставки по рыночной ипотеке выросли с 10% до 17%.