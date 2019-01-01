Назван худший день для рубля

По его словам, на заседании Банка России, которое состоится 26 июля, рубль «развернется в обратную сторону». Он уточнил, что по итогам совещания инвесторы могут оказаться разочарованы. «Бюджетное правило» экономист отнес к «рискам» для российской валюты наравне с нефтяными котировками и санкционным фактором.

Рожанковский отметил, что нужно не забывать о так называемом «бюджетном правиле», благодаря которому у ЦБ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.

Ранее сообщалось, что из-за смягчения денежно-кредитной политики Центрального банка России рубль может упасть на 9 процентов по отношению к доллару во второй половине 2019 года. Об этом заявил аналитик крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый. В эфире НСН экономист Денис Ракша посчитал такой прогноз польского аналитика слишком смелым.

