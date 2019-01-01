Назван худший день для рубля
Плохие времена для рубля могут наступить уже после заседания по монетарной политике Центробанка России. Об этом заявил эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский, сообщает Ura.ru.
По его словам, на заседании Банка России, которое состоится 26 июля, рубль «развернется в обратную сторону». Он уточнил, что по итогам совещания инвесторы могут оказаться разочарованы. «Бюджетное правило» экономист отнес к «рискам» для российской валюты наравне с нефтяными котировками и санкционным фактором.
Рожанковский отметил, что нужно не забывать о так называемом «бюджетном правиле», благодаря которому у ЦБ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Ранее сообщалось, что из-за смягчения денежно-кредитной политики Центрального банка России рубль может упасть на 9 процентов по отношению к доллару во второй половине 2019 года. Об этом заявил аналитик крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый. В эфире НСН экономист Денис Ракша посчитал такой прогноз польского аналитика слишком смелым.
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