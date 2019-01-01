Рублю отказали в катастрофическом обрушении

«Все это построено на очень больших допущениях. Как обычно в таких экономических прогнозах имеется в виду, что ничего не произойдет, все будет идти как по учебнику, все действующие лица будут придерживаться заранее обозначенных стратегий, и никакие неожиданные факторы не вмешаются в этот процесс. Если все будет происходить именно так, то да, вполне возможно, что так оно и будет, но по поводу оттока инвесторов я бы сильно усомнился», - отметил он.

По мнению экономиста, говорить об оттоке инвесторов, который привел бы к падению рубля в следующие шесть месяцев, пока рано, так как американские санкции против российского госдолга еще не приняты, если будут приняты вообще.

«Вероятнее всего, имеются в виду новые санкции относительно российского государственного долга, но будут они приняты или не будут, в каком виде будут приняты и с какого момента начнут действовать, а также будут ли они относиться к старому долгу или только к новому, как это пока планируется в тексте законопроекта, пока точно никому не известно. Я бы сказал, что отток инвесторов из российского госдолга, скорее всего, может случиться не сейчас, а когда все-таки будут приняты на законодательном уровне эти санкции и обозначены сроки вступления их в действие. Скорее всего, эти сроки будут отодвинуты на следующий год. Поэтому говорить об оттоке иностранных инвесторов из российского госдолга преждевременно»,- сказал Денис Ракша.

Собеседник НСН добавил, что так или иначе российские инвесторы могут замечательно замещать иностранных коллег в российском госдолге, и чувствуют себя там комфортно, так как «девать деньги им некуда».

Напомним, что 12 июля Палата Конгресса США одобрила поправку к проекту военного бюджета на 2020-ый год о запрете на любые действия с российским госдолгом для американских инвесторов в случае вмешательства России в американские выборы.

