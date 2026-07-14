Офис Ахмадинежада опроверг данные СМИ о его вербовке Израилем

Офис экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опроверг данные СМИ о якобы вербовке политика со стороны внешней разведки Израиля «Моссад». Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ: Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с «Моссадом»

Ранее газета New York Times написала, что израильские спецслужбы на протяжении нескольких лет тайно вербовали Ахмадинежада, желая использовать его для свержения действующей власти в Иране и назначения новым лидером республики.

В офисе политика назвали публикацию полностью ложной.

«Газета... попыталась взбудоражить общественное мнение, использовав чувствительное политическую ситуацию, связанную с военными угрозами», - указано в сообщении.

Также офис Ахмадинежада назвал данные СМИ частью психологической войны против Ирана, подчеркнув, что издание не заслуживает доверия.

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ФОТО: ТАСС
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