Офис Ахмадинежада опроверг данные СМИ о его вербовке Израилем

Ранее газета New York Times написала, что израильские спецслужбы на протяжении нескольких лет тайно вербовали Ахмадинежада, желая использовать его для свержения действующей власти в Иране и назначения новым лидером республики.

В офисе политика назвали публикацию полностью ложной.

«Газета... попыталась взбудоражить общественное мнение, использовав чувствительное политическую ситуацию, связанную с военными угрозами», - указано в сообщении.

Также офис Ахмадинежада назвал данные СМИ частью психологической войны против Ирана, подчеркнув, что издание не заслуживает доверия.

