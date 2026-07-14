Офис Ахмадинежада опроверг данные СМИ о его вербовке Израилем
Офис экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опроверг данные СМИ о якобы вербовке политика со стороны внешней разведки Израиля «Моссад». Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее газета New York Times написала, что израильские спецслужбы на протяжении нескольких лет тайно вербовали Ахмадинежада, желая использовать его для свержения действующей власти в Иране и назначения новым лидером республики.
В офисе политика назвали публикацию полностью ложной.
«Газета... попыталась взбудоражить общественное мнение, использовав чувствительное политическую ситуацию, связанную с военными угрозами», - указано в сообщении.
Также офис Ахмадинежада назвал данные СМИ частью психологической войны против Ирана, подчеркнув, что издание не заслуживает доверия.
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