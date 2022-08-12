Национальный расчетный депозитарий подал в суд ЕС иск об отмене санкций

Национальный расчетный депозитарий обратился в суд Евросоюза в Люксембурге, потребовав отменить введенные против него санкции. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Национальный расчетный депозитарий попал под санкции ЕС

«Цель иска – доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы», — подчеркнули в НРД.

Площадка, входящая в структуру Московской биржи, в июне была включена в очередной пакет антироссийских санкций ЕС. В НРД признали эту ситуацию чрезвычайной, напоминает RT. Депозитарий приостановил проведение операций в евро при осуществлении банковской деятельности.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудЕвросоюзСанкции Против России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры