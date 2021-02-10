Минсельхоз попросил пригласить в Россию мигрантов для сезонных аграрных работ
Проработкой вопроса о привлечении иностранных рабочих для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году займется Минсельхоз, Минтруд и МВД по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. Об этом пишет РБК.
Замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил, что рабочие из-за рубежы обладают необхоимыми знаниями, опытом и навыками для проведения сезонных работ. Въезд иностранных граждан в Россию из-за пандемии ограничен на неопределенный срок. По оценкам РАНХиГС, около 500 тысяч иностранцев задействовано в российском агропроме.
Замглавы Минсельхоза добавил, что отсутствие на территории РФ иностранных работников в сельскохозяйственной индустрии вынуждает предприятия завышать вознаграждение сезонным работникам, что отражается на себестоимости продукции и прибыли самих предприятий.
Хатуов подчеркнул, что этих мер недостаточно для поддержания работы аграрных предприятий. По его словам, значительная часть привлеченного к работе местного населения, несмотря на более высокие зарплаты, больше не хочет участвовать в сезонных работах.
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