СМИ: В РФ не хотят вводить предельные розничные цены на продукты
Российские власти не хотят вводить предельные розничные цены на продукты, оказавшиеся в зоне риска по динамике удорожания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий документ.
По данным агентства, такой позиции придерживаются в Минпромторге, в Федеральной антимонопольной службе РФ и в Минсельхозе. Отмечается, что представители ведомств совместно с ритейлерами и профильными союзами собираются расширить перечень продовольственных товаров, в отношении которых торговые сети и производители могут добровольно ограничивать наценки. Власти считают, что это поможет увеличить доступность товаров для малоимущих граждан.
В связи с этим исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков подчеркнул, что необходимо снижать цены для особо нуждающихся слоев населения путем использования персонализированных скидок на часть социальных товаров.
Ранее RT сообщил, что в России подорожало сливочное масло из-за роста потребления мороженого.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru