АКОРТ: Темпы роста закупочных цен на сливочное масло замедлились с 8% до 3%

С 29 октября по 5 ноября 2024 года цены на сливочное масло в России увеличились на 1,4%. С начала года стоимость масла выросла на 28%, следует из данных Росстата.

Россия с начала 2024 года увеличила импорт сливочного масла на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в интервью газете «Ведомости». По ее словам, на рынке образовался временный дисбаланс спроса и предложения, что привело к росту цен на продукт. Лут отметила, что для оперативного решения вопроса были увеличены закупки сливочного масла из дружественных стран, в частности из Ирана, Турции и Индии, передает «Радиоточка НСН».

