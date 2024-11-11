АКОРТ: Темпы роста закупочных цен на сливочное масло замедлились с 8% до 3%
Темпы роста закупочных цен на сливочное масло замедлились с 8% до 3% за месяц, заявил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, передает РИА Новости.
Он отметил, что совместные усилия участников рынка и государства дают свои плоды, цены начинают стабилизироваться. По его словам, в отрасли ожидают закрепления этого тренда и на розничные цены до конца текущего года.
С 29 октября по 5 ноября 2024 года цены на сливочное масло в России увеличились на 1,4%. С начала года стоимость масла выросла на 28%, следует из данных Росстата.
Россия с начала 2024 года увеличила импорт сливочного масла на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в интервью газете «Ведомости». По ее словам, на рынке образовался временный дисбаланс спроса и предложения, что привело к росту цен на продукт. Лут отметила, что для оперативного решения вопроса были увеличены закупки сливочного масла из дружественных стран, в частности из Ирана, Турции и Индии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru