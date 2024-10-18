«Нарвутся на скандал»: Производителям яиц не разрешат резко поднять цены

«Производители яиц жалуются на рост затрат, любой производитель хочет свою цену поднять, но запас прочности еще есть, резкого повышения быть не должно. В данной ситуации рынок на стороне спроса, можно же опять на скандал нарваться… Три крупные фабрики объявили, что хотят поднять цены, а дурной пример заразителен. Есть, конечно, конкуренция. Но яйцо – это товар первой необходимости. Если у них получится протолкнуть это подорожание, то их примеру захотят последовать все остальные. Не думаю, что такое крупное повышение пройдет, они не могут рынку приказать. Если повышение будет, то только постепенным. Повторения ситуации 2023 года не будет, в эти игры второй раз играть не будут», - отметил он.

По его словам, сейчас цены на рынке стабильны, в среднем десяток яиц обойдется россиянам в 105 рублей.

«Сейчас средняя цена по стране за десяток яиц составляет 105 рублей, цена стабильная. Реальная цена на яйца в октябре этого года выросла на 8,1%. Это если мы сравниваем с октябрем прошлого года, а реальная цена – это очищенная от инфляции. Номинальная цена показала рост на 16%. В прошлом году уже после октября был резкий рост, что запустило ажиотаж в обществе. Производство яиц было достаточное, но ажиотаж случился, так как люди испугались накануне Нового года, что им не хватит продукции. После Нового года цена начала падать сразу», - добавил собеседник НСН.

Цены на яйца не требуют дополнительного регулирования, так как производители могут поднимать цены по договоренности с торговыми сетями, это нормальная практика, заявили ранее в Минсельхозе РФ, передает «Радиоточка НСН».



