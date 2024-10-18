«Нарвутся на скандал»: Производителям яиц не разрешат резко поднять цены
Сейчас средняя цена по стране за десяток яиц составляет «стабильные» 105 рублей, заявил НСН Леонид Холод.
Крупным производителям не разрешат поднять цены на яйца, чтобы не повторить предновогоднего ажиотажа, который случился на рынке в прошлом году, заявил НСН экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод.
Крупные производители яиц начали поднимать отпускные цены на свою продукцию, пишут «Ведомости». С ноября яйца птицефабрики «Окская» станут дороже для торговых сетей на 5%, яйца «Вараксино» и «Село зеленое» - на 8% (у «Вараксино» в зависимости от категории яиц рост составит и 12%), «Волжанин» уже поднял закупочные цены для ретейлеров на 5%. Только за 2023 год яйца в России подорожали более чем на 60%. Холод уверен, что резкого повышения цен не будет.
«Производители яиц жалуются на рост затрат, любой производитель хочет свою цену поднять, но запас прочности еще есть, резкого повышения быть не должно. В данной ситуации рынок на стороне спроса, можно же опять на скандал нарваться… Три крупные фабрики объявили, что хотят поднять цены, а дурной пример заразителен. Есть, конечно, конкуренция. Но яйцо – это товар первой необходимости. Если у них получится протолкнуть это подорожание, то их примеру захотят последовать все остальные. Не думаю, что такое крупное повышение пройдет, они не могут рынку приказать. Если повышение будет, то только постепенным. Повторения ситуации 2023 года не будет, в эти игры второй раз играть не будут», - отметил он.
По его словам, сейчас цены на рынке стабильны, в среднем десяток яиц обойдется россиянам в 105 рублей.
«Сейчас средняя цена по стране за десяток яиц составляет 105 рублей, цена стабильная. Реальная цена на яйца в октябре этого года выросла на 8,1%. Это если мы сравниваем с октябрем прошлого года, а реальная цена – это очищенная от инфляции. Номинальная цена показала рост на 16%. В прошлом году уже после октября был резкий рост, что запустило ажиотаж в обществе. Производство яиц было достаточное, но ажиотаж случился, так как люди испугались накануне Нового года, что им не хватит продукции. После Нового года цена начала падать сразу», - добавил собеседник НСН.
Цены на яйца не требуют дополнительного регулирования, так как производители могут поднимать цены по договоренности с торговыми сетями, это нормальная практика, заявили ранее в Минсельхозе РФ, передает «Радиоточка НСН».
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