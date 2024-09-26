СМИ: В России введут новый механизм сдерживания цен на яйца
Торговым сетям намерены запретить получать вознаграждения от поставщиков в размере 5% за реализацию определенного количества товара, сообщают «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития и Минсельхоз.
По данным издания, профильные министерства поддержали постановления правительства, разработанный ФАС. Документ предусматривает, что яйца относятся к первой и второй категории перечня социально значимых товаров, не предполагающих выплату вознаграждения. На данный момент к подобным товарам относятся хлеб, мясо кур, молоко.
Как сообщили газете в пресс-службе Минсельхоза, мера положительно повлияет на ценовую ситуацию на внутреннем рынке и сделает продукцию птицеводства более доступной для широкого потребителя.
Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов сообщил «Радиоточке НСН», что рост стоимости на яйца в конце 2023 года был связал с недостаточным объемом продукции на российском рынке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru