Зачем власти народ-нищеброд?

Пятая часть граждан России жалуется на падение заработной платы. Таковы итоги исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы, РАНХиГС. О падении зарплат заявили 18,3% опрошенных в рамках этого проекта. Еще 62,5 процента констатировали неизменность своих доходов. Эти цифры можно смело суммировать, - заявил в эфире НСН экономист Михаил Делягин.

«Поскольку инфляция продолжается, рубль продолжает обесцениваться, стараниями нашего замечательного государства, правительства и Банка России, то реальные заработные платы снизились не только у 18 процентов, которые сообщили о снижении доходов, но и у всех 62 процентов, которые сообщили о том, что у них доходы не изменились. Если номинальная заработная плата осталась прежней, и цены при этом выросли, то реальная заработная плата снизилась. Таким образом, если верить отчету РАНХиГСа, то более чем у 80% россиян снизились реальные зарплаты», — заявил собеседник агентства.

Удивляться подобному положению дел, увы, не приходится: причин для этого более чем достаточно, и все они рукотворные. Страшно сказать, но даже «коллективный запад» в этом случае совершенно не при чем. Да вот хотя бы выводы Счетной палаты, опубликованные в тот же день: в большинстве российских регионов не исполняется майский указ президента России в части увеличения средней заработной платы для сотрудников больниц. Он, напомним, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медперсонала до 100% от средней заработной платы по региону к 2018 году и до 200% - при наличии у этого персонала высшего образования.

Рукотворен и рост цен – вспомним повышение с начала этого года ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. Цинизм ситуации, как выясняется еще и в том, что бюджет страны роста поступлений от повышения НДС не заметил, что следует из доклада той же РАНХиГС. А, между тем, это повышение – не последнее, – следует из интервью НСН бывшего министра экономики России Евгения Ясина.