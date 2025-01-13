«Нам выгодно!»: Санкции против российской нефти ударят по Трампу и США

Новые санкции против российской нефти взвинтят цены на рынке, что выгодно для России и меньше всего выгодно США, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.

Нефтяные цены достигли самого высокого уровня за последние несколько месяцев, продолжив расти на фоне новых американских санкций против российской нефти, передает Reuters. В пятницу, 10 января, США ввели новые санкции против российского энергетического сектора. В санкционный список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей («Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), десятки нефтесервисных предприятий, трейдеры по всему миру. Юшков рассказал о последствиях такого решения.