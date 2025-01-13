«Нам выгодно!»: Санкции против российской нефти ударят по Трампу и США
Игорь Юшков завил НСН, что российские нефтяные компании смогут обойти новые ограничения, на их доходности это никак не отразится.
Новые санкции против российской нефти взвинтят цены на рынке, что выгодно для России и меньше всего выгодно США, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.
Нефтяные цены достигли самого высокого уровня за последние несколько месяцев, продолжив расти на фоне новых американских санкций против российской нефти, передает Reuters. В пятницу, 10 января, США ввели новые санкции против российского энергетического сектора. В санкционный список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей («Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), десятки нефтесервисных предприятий, трейдеры по всему миру. Юшков рассказал о последствиях такого решения.
«В основном санкции затронули танкеры, страховые компании. Новшеством является то, что они ввели впервые санкции против крупных нефтяных компаний - «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Эти санкции могут привести к тому, что Индия и Китай испугаются покупать нефть у этих компаний. Около 90% нефти мы сегодня продаем именно в Индию и Китай. Если мы берем еще Турцию и Южную Корею – уже под 97% будет. В Индии часто боятся вторичных санкций, как и в Китае. Поэтому напрямую «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» продавать нефть не смогут на экспорт. Все боятся, что на эти объемы Россия теперь сократит добычу, на этих опасениях цена и растет. Это психологическая реакция рынка, дефицита на рынке я бы не ожидал», - отметил он.
По словам Юшкова, российские компании перестроятся, на их доходности это никак не отразится.
«На самом деле просто поменяется схема продажи. Эти компании будут продавать нефть трейдеру в России или при погрузке на танкер, а потом уже собственность этого трейдера пойдет в Индию, там он продаст нефть покупателям. В дальнейшем американцы введут санкции против этого трейдера, поэтому трейдеры будут меняться, хоть каждый день компанию открывай. Вероятно, подсанкционные компании будут больше поставлять продукции на внутренний рынок, а вместо них другие уйдут на экспорт, будет такое перестроение. Компаниям все равно, куда поставлять, доходность на внутреннем и внешнем рынках одинаковая», - рассказал он.
При этом больше всего от такого решения пострадают сами американцы, а Джо Байден пошел на это, чтобы дискредитировать избранного президента Дональда Трампа.
«Пока будет перестроение рынка, может быть небольшое снижение экспорта. В 2022 году так было, когда мы перестраивались на азиатский рынок, на небольшой период сократили добычу. Тогда цена достигла 120 долларов за баррель, а в США были достигнуты исторически высокие цены на бензин. Сейчас все этого и боятся. Нам это выгодно, мы продаем столько же, но дороже. Даже если меньше будет экспортировать, будем экспортировать дороже. Байден пошел на это, потому что он уже уходит, все проблемы экономические будут на Трампе. Если российская отрасль перестроится, Трамп санкции снимать не будет. А если санкции будут мешать России экспортировать нефть, США будут страдать, тогда Трамп вполне может заморозить санкции. На это и расчет демократов, они снова обвинят Трампа в том, что он агент Кремля и предатель. Удобный способ его критиковать», - заключил собеседник НСН.
Принятый в США новый пакет антироссийских санкций, которые оказывают давление на энергетический сектор РФ, может привести к увеличению стоимости топлива в стране. Об этом в ходе пресс-конференции заявил передающий полномочия президента США Джо Байден, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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