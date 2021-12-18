В России не облагаемый налогом доход по вкладам вырастет до 85 тысяч рублей
Россиянам, имеющим вклады в банках на сумму более миллиона рублей и получающим процентный доход выше 85 тысяч рублей, придется заплатить налог. Об этом пишет РИА Новости.
Под налогообложение подпадает совокупный процентный доход по вкладам в банках страны, выплаченный гражданину за год. При этом не учитывается необлагаемый процентный доход: произведение миллиона рублей и ключевой ставки Центробанка на 1 января года.
Поскольку регулятор ранее повысил ключевую ставку до 8,5%, не облагаемый налогом доход со вкладов в 2022 году составит 85 тысяч рублей. Россияне должны будут уплатить налог на доходы физлиц (НДФЛ) по ставке 13% до 1 декабря следующего года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru