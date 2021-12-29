СМИ: Сдающих квартиры туристам поставят на учет и заставят платить налоги

Сдающих квартиры туристам россиян могут внести в единый федеральный реестр жилья для аренды и обязать платить налоги. Об этом пишут «Известия».

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Как сообщает издание, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала введение уникального идентификационного номера для владельцев такой недвижимости, соответствующий закон может быть принят весной. Россиян, сдающих туристическую недвижимость, обяжут платить налог в размере четырех процентов, отмечает РИА ФАН.

Планируется, что вычислять арендодателей будут с помощью сайтов объявлений, пишет Газета.ру.

Эксперты отмечают, что почти весь рынок аренды туристического жилья сейчас находится в серой зоне, и обелить столь большой сегмент сразу вряд ли получится. Вместе с тем специалисты считают, что введение закона поможет вывести из тени 15–20% рантье, остальные арендодатели будут получать идентификационные номера постепенно.

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