СМИ: Сдающих квартиры туристам поставят на учет и заставят платить налоги
Сдающих квартиры туристам россиян могут внести в единый федеральный реестр жилья для аренды и обязать платить налоги. Об этом пишут «Известия».
Как сообщает издание, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала введение уникального идентификационного номера для владельцев такой недвижимости, соответствующий закон может быть принят весной. Россиян, сдающих туристическую недвижимость, обяжут платить налог в размере четырех процентов, отмечает РИА ФАН.
Планируется, что вычислять арендодателей будут с помощью сайтов объявлений, пишет Газета.ру.
Эксперты отмечают, что почти весь рынок аренды туристического жилья сейчас находится в серой зоне, и обелить столь большой сегмент сразу вряд ли получится. Вместе с тем специалисты считают, что введение закона поможет вывести из тени 15–20% рантье, остальные арендодатели будут получать идентификационные номера постепенно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru