Налоговые льготы обойдутся бюджету РФ в 10 миллиардов рублей

Налоговые льготы, которые власти России планируют предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, обойдутся бюджету в 10 миллиардов рублей, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Как уточнил собеседник издания, речь идет не о выпадающих из бюджета доходах, а об их перераспределении между разными статьями, так как бюджет будет компенсировать эти расходы за счет инвестиции средств в экономику, что послужит стимулом для увеличения темпов ее роста. Кроме того, спрос будет стимулировать и повышение доходов граждан в будущем.

Как пишет Ura.ru, разработчики Гарантированного пенсионного плана (ГПП), с помощью которого граждане смогут обеспечить себе дополнительный доход на пенсии, надются привлекать в систему от 175 млрд до 360 млрд рублей ежегодно.