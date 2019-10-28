Налоговые льготы обойдутся бюджету РФ в 10 миллиардов рублей
Налоговые льготы, которые власти России планируют предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, обойдутся бюджету в 10 миллиардов рублей, пишут «Известия» со ссылкой на источники.
Как уточнил собеседник издания, речь идет не о выпадающих из бюджета доходах, а об их перераспределении между разными статьями, так как бюджет будет компенсировать эти расходы за счет инвестиции средств в экономику, что послужит стимулом для увеличения темпов ее роста. Кроме того, спрос будет стимулировать и повышение доходов граждан в будущем.
Как пишет Ura.ru, разработчики Гарантированного пенсионного плана (ГПП), с помощью которого граждане смогут обеспечить себе дополнительный доход на пенсии, надются привлекать в систему от 175 млрд до 360 млрд рублей ежегодно.
Ранее в эфире НСН глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что введение Гарантированного пенсионного плана в России позволит привлечь в экономику страны пенсионные накопления. «Для того, чтобы привлечь длинные деньги в экономику страны, пенсионные накопления – важный инструмент. Самое главное – принцип добровольности. В предполагаемом варианте это присутствует, и это уже правильно. И принцип мотивации вложений на долгосрочную основу тоже прописан. Работодателю даётся возможность получать преференции по налогам. И естественно самый главный вопрос – вопрос сохранности выплат и условий пользования этими деньгами. Что тоже прописано достаточно, на мой взгляд, правильно. Это возможность воспользоваться в досрочных компонентах, вопросы наследования, а также вопросы штатного использования после тридцатилетнего трудового стажа. Такая модель, в общем-то, понятна. Осталось решить самый главный вопрос о том, чтобы доходы наших граждан позволяли часть откладывать на будущее», - заявил он.
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