«Налогов не платят»: Россиян предостерегли от «теневых рынков» валюты
Термина «валютные спекуляции» в современной России нет, однако продавать доллары в обход банков запрещено законом, т.к. наносит ущерб бюджету, напомнил в эфире НСН банкир Гарегин Тосунян.
Россияне идут на черный валютный рынок из-за запрета на обмен валюты, однако продавать там доллары или евро незаконно и преследуется МВД и налоговой службой, отметил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Центральный аппарат Федеральной налоговой службы поручил своим территориальным органам организовать взаимодействие с МВД России по выявлению спекулянтов, покупающих и продающих иностранную валюту в обход банков, сообщает РБК.
«Валютные спекуляции – это понятие, которое сегодня не имеет законодательного значения. Нету такого понятия в УК, это в советское время было. Сегодня под запретом незаконное занятие банковской деятельностью. Обмен валюты – это тоже банковская деятельность. То, что государство ограничило продажу и покупку валюты – это отдельная тема, но если такое ограничение введено, то это не означает, что кто-то имеет право заниматься этой деятельностью в подворотне. МВД может по этой части иметь претензии к людям. Это незаконная деятельность, которая дает людям доход, и они, естественно, с этих доходов налоги не платят, поэтому налоговая служба может тоже предъявлять им претензии», - объяснил банкир.
После отмены запрета на валютные операции спекулянты вновь станут большой редкостью, считает Тосунян.
«Все это результат, конечно, того, что валюта стала дефицитом. Как только проблема дефицитности валюты будет снята, продажа в подворотне и незаконная банковская деятельность в этой сфере тоже исчезнут. Даже в нормальное время кто-то пытается осуществлять эти операции, но это больше редкость. А сейчас теневой рынок активизировался, поэтому неудивительно, что со стороны правоохранительных органов возникают эти претензии. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что главное противоядие – это закончить дефицит валюты. Людям она нужна, банки вынуждены им отказывать в получении наличных, они идут на теневой рынок. И если есть спрос, то кто-то начинает предлагать свои услуги в регулярном режиме. Как только это осуществляется многократно – это уже незаконная банковская деятельность. Если вы продали другу или соседу валюту, которая у вас есть, одноразово, никто к вам претензии не предъявит», - напомнил он.
Расценки на теневом рынке гораздо выше, однако часть граждан идут на этот риск из-за высокой прибыльности, отметил глава Ассоциации банков.
«Я не хожу на этот рынок, я могу узнавать только через СМИ или через своих коллег, которые работают в этой сфере и знают, так как некоторые операции осуществляются рядом с банком, чтобы потом покупатель мог проверить неподдельность купюр. Информации о курсах [валюты] нет, наверное, кто-то специально этим занимается, но я не могу вам сказать [числа]. Понятно, что они на десятки рублей выше, чем легальные, но по этому легальному курсу вы можете только в банках обменивать, но никак не снимать наличность. Относительно курсов я не скажу, а относительно того, кто этим занимается – это та часть наших граждан, которая любит заниматься не вполне законными операциями в любой ситуации, потому что незаконная операция высокоприбыльна. Можно быстро и много заработать. Но при этом они рискуют быть привлеченными к ответственности за незаконную деятельность», - подытожил Тосунян.
Банк России 9 марта временно приостановил покупку валюты в российских банках. Также ЦБ наложил запрет на снятие свыше $10 тысяч с валютных вкладов.
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