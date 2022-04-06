«Налогов не платят»: Россиян предостерегли от «теневых рынков» валюты

Россияне идут на черный валютный рынок из-за запрета на обмен валюты, однако продавать там доллары или евро незаконно и преследуется МВД и налоговой службой, отметил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Центральный аппарат Федеральной налоговой службы поручил своим территориальным органам организовать взаимодействие с МВД России по выявлению спекулянтов, покупающих и продающих иностранную валюту в обход банков, сообщает РБК.

«Валютные спекуляции – это понятие, которое сегодня не имеет законодательного значения. Нету такого понятия в УК, это в советское время было. Сегодня под запретом незаконное занятие банковской деятельностью. Обмен валюты – это тоже банковская деятельность. То, что государство ограничило продажу и покупку валюты – это отдельная тема, но если такое ограничение введено, то это не означает, что кто-то имеет право заниматься этой деятельностью в подворотне. МВД может по этой части иметь претензии к людям. Это незаконная деятельность, которая дает людям доход, и они, естественно, с этих доходов налоги не платят, поэтому налоговая служба может тоже предъявлять им претензии», - объяснил банкир.