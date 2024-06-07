«Налоги и рабочие места»: Перенос головных офисов укрепит регионы

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-24 заявил, что будет прорабатываться идея переноса головных офисов крупнейших компаний в регионы страны. Это нужно для создания экономической базы для реализации государственных программ и нацпроектов. Строев убежден, что предложенная президентом РФ мера позитивно повлияет на экономическую составляющую регионов.

«Это очень важные и действенные меры. Если головной офис (то есть место прописки компании) переезжает в регионы из федерального центра, то часть налогов идет не в московский бюджет, а в бюджет того региона, где эти компании будут располагаться. Это укрепит финансовую устойчивость регионов, даст им дополнительные бюджетные средства для экономической и социальной политики. Помимо этого такое решение позволит развивать человеческий капитал. Если главный офис находится в регионе, соответственно, там работают люди, там топ-менеджмент, формируется креативный кластер, который повышает уровень человеческого капитала в регионе. Плюс наличие головного офиса – это новые рабочие места», - пояснил Строев.