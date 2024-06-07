«Налоги и рабочие места»: Перенос головных офисов укрепит регионы
Наличие штаб-квартир в регионах создаст дополнительные рабочие места для людей, рассказал НСН директор Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Строев.
Перенос головных офисов крупных компаний в регионы позволит укрепить финансовую устойчивость регионов. Об этом НСН рассказал директор Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финуниверситета при правительстве России Павел Строев.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-24 заявил, что будет прорабатываться идея переноса головных офисов крупнейших компаний в регионы страны. Это нужно для создания экономической базы для реализации государственных программ и нацпроектов. Строев убежден, что предложенная президентом РФ мера позитивно повлияет на экономическую составляющую регионов.
«Это очень важные и действенные меры. Если головной офис (то есть место прописки компании) переезжает в регионы из федерального центра, то часть налогов идет не в московский бюджет, а в бюджет того региона, где эти компании будут располагаться. Это укрепит финансовую устойчивость регионов, даст им дополнительные бюджетные средства для экономической и социальной политики. Помимо этого такое решение позволит развивать человеческий капитал. Если главный офис находится в регионе, соответственно, там работают люди, там топ-менеджмент, формируется креативный кластер, который повышает уровень человеческого капитала в регионе. Плюс наличие головного офиса – это новые рабочие места», - пояснил Строев.
Однако с таким нововведением будут связаны и некоторые сложности.
«Традиционно все затраты ложатся на плечи компании. Перенос офиса — это поиск штаб-квартиры, аренда, ремонт, перевоз сотрудников. Наибольшая сложность — это сотрудники. Не все будут готовы переехать из Москвы и Петербурга в другие регионы, а те, кто переедут, будут ожидать определенного уровня жизни. Это уже повод для региональных властей развивать инфраструктуру», - пояснил он.
Ранее Путин заявил, что России можно думать о создании "третьей столицы", но делать это нужно через создание привлекательных условий для развития, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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