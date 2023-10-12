«Накопленный эффект»: В Госдуме допустили повышение тарифов на газ на 5,5%
Необходимо повышать зарплату сотрудникам отрасли, программа по подключению домов к газу также требует огромных вложений, отметил в эфире НСН депутат Игорь Ананских.
Тарифы на газ для россиян могут повыситься в 2024 году на 5,5%, при этом в первом полугодии их повышения не ожидается, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что газ для населения в 2024 году подорожает на 11,2%. Такие данные следуют из прогноза по оптовой цене от Минэкономразвития на 2024-2026 годы. Эксперты называют это повышение тарифов самым большим за последние 11 лет. По оценке ведомства, в 2025 году оптовые цены на газ для населения должны вырасти на 8,2%, а в 2026 году – на 3%. Игорь Ананских отметил, что не располагает данными о повышении тарифов на 11,2%.
«Насколько я помню, в первом полугодии вообще не будет повышения для населения, а только со второго полугодия. Если делить на весь год, то уже не 11%, а 5,5%. В этом году тоже не было роста тарифов на газ… Накопленный эффект все равно остается. Нужно не только повышать зарплату сотрудникам отрасли. Мы знаем, что работает очень большая программа по подключению домов к газу… Это огромные вложения. По большому счету, государство тянуло с повышением как можно дольше», - сказал Ананских.
В свою очередь директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в интервью НСН выразил мнение, что подобным повышением тарифов государство «завуалированно» поднимает налоги на газ.
«Берутся два момента. Первое – до этого где-то лет 10 цена на газ росла меньше чем официальная инфляция. Второе – одновременно с повышением тарифов повышается еще ставка налога на газовые компании… То есть, условно говоря, эти деньги частично будут переданы государству. Ставка цены повышается, соответственно повышается ставка налога. Таким образом государство могло бы просто поднять налоги, но оно завуалированно поднимает налоги на газ… С огромного количества потребителей легче собрать. Опять же, имеется в виду еще быстрорастущая инфляция. Три этих фактора берут за основу и принимают решение», - сказал Правосудов.
Этим летом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила индексацию оптовых цен на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) на 8% с 1 июля 2024 года. Также на 8% будут подняты оптовые цены на газ и с 1 июля 2025 года. В Минэнерго РФ сообщали, что индексация оптовых цен позволит сохранить надежное обеспечение конечного потребителя газом за счет реализации инвестиционных программ компаний, передает «Радиоточка НСН».
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