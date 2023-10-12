«Накопленный эффект»: В Госдуме допустили повышение тарифов на газ на 5,5%

Ранее сообщалось, что газ для населения в 2024 году подорожает на 11,2%. Такие данные следуют из прогноза по оптовой цене от Минэкономразвития на 2024-2026 годы. Эксперты называют это повышение тарифов самым большим за последние 11 лет. По оценке ведомства, в 2025 году оптовые цены на газ для населения должны вырасти на 8,2%, а в 2026 году – на 3%. Игорь Ананских отметил, что не располагает данными о повышении тарифов на 11,2%.

«Насколько я помню, в первом полугодии вообще не будет повышения для населения, а только со второго полугодия. Если делить на весь год, то уже не 11%, а 5,5%. В этом году тоже не было роста тарифов на газ… Накопленный эффект все равно остается. Нужно не только повышать зарплату сотрудникам отрасли. Мы знаем, что работает очень большая программа по подключению домов к газу… Это огромные вложения. По большому счету, государство тянуло с повышением как можно дольше», - сказал Ананских.

В свою очередь директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в интервью НСН выразил мнение, что подобным повышением тарифов государство «завуалированно» поднимает налоги на газ.