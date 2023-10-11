Решетников: Темпы индексации тарифов ЖКХ в РФ ощутимо отстают от инфляции
Индексация тарифов ЖКХ в РФ последние годы ощутимо отстает от инфляции. Такое заявление сделал министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что ЖКХ как отрасль недополучает ресурсы. По словам Решетникова, важно, чтобы отрасль получала разумные ресурсы для того, чтобы развиваться.
Ранее, 10 октября, в Госдуму внесли законопроект о повышении до 60 тысяч рублей предельного размера платежей физлиц за жилищно-коммунальные услуги, при котором не нужно проходить идентификацию, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановили
- Путин: Никто не занимается расследованием взрывов на «Северных потоках»
- Население России сократится на три миллиона к 2030 году
- В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка о Кафке
- Володин предложил проверить финансировавших ВСУ релокантов на госизмену
- Премьер Ирака попросил Путина призвать Израиль и Палестину прекратить огонь
- Художника Павленского приговорили во Франции к шести месяцам тюрьмы
- Володин предложил вместо Магадана отправлять релокантов на рудники
- МЧС предупредило об усилении ветра в Москве до 20м/с
- Путин: Израиль занял часть исконно палестинских земель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru