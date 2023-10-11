Решетников: Темпы индексации тарифов ЖКХ в РФ ощутимо отстают от инфляции

Индексация тарифов ЖКХ в РФ последние годы ощутимо отстает от инфляции. Такое заявление сделал министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого приводит ТАСС.

ФАС: лидеры по нарушениям – дорожное строительство, ЖКХ и продажа недвижимости

Он отметил, что ЖКХ как отрасль недополучает ресурсы. По словам Решетникова, важно, чтобы отрасль получала разумные ресурсы для того, чтобы развиваться.

Ранее, 10 октября, в Госдуму внесли законопроект о повышении до 60 тысяч рублей предельного размера платежей физлиц за жилищно-коммунальные услуги, при котором не нужно проходить идентификацию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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