Решетников: Темпы индексации тарифов ЖКХ в РФ ощутимо отстают от инфляции

Он отметил, что ЖКХ как отрасль недополучает ресурсы. По словам Решетникова, важно, чтобы отрасль получала разумные ресурсы для того, чтобы развиваться.

Ранее, 10 октября, в Госдуму внесли законопроект о повышении до 60 тысяч рублей предельного размера платежей физлиц за жилищно-коммунальные услуги, при котором не нужно проходить идентификацию, передает «Радиоточка НСН».

