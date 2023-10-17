Главам спортивных федераций РФ могут запретить делать ставки у букмекеров

В Государственной думе предлагают ввести запрет для глав федераций по видам спорта в России делать ставки на исход соревнований в букмекерских конторах. Об этом ТАСС сообщили в комитете нижней палаты парламента по физической культуре и спорту.

Как уточнили в комитете, ставки нельзя будет делать на те состязания, организатором которых выступает конкретная федерация. Инициатива пока не получила воплощение в виде какого-либо документа.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее стало известно, что в Госдуме предлагают расширить список тех, кому запрещено делать ставки на спорт.

На данный момент в «запретном» перечне значатся спортсмены, тренеры и судьи. Однако, как пояснили в профильном комитете, в нём отсутствуют люди, которые имеют возможность косвенно влиять на результаты соревнований.

