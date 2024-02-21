«Найдут лазейку»: Игорный бизнес предложили легализовать, а не бороться с ним

«Отзыв лицензии у “Киви-Банка” затронет только незаконный бизнес, например, те сайты, которые распространяют незаконный контент в интернете: букмекеров, сайты с игровыми автоматами и так далее. Они использовали QIWI как один из вариантов. Но не будем забывать, что есть и другие инструменты. Эта бесконечная и дорогостоящая борьба будет продолжаться и впредь, никто в мире ее до сих пор не видел. Америка, например, боролась пять лет, после чего пришла к лицензированию онлайн-казино и переговорам о том, чтобы они были на территории США. Интернет — это бесконечные возможности, постоянно открываются новые лазейки, в том числе и для этого бизнеса», — сказал Слободкин.

Собеседник НСН подчеркнул, что целиком перекрыть нелегальный игорный бизнес все равно не получится, и предложил договариваться с букмекерами.

«Если есть законодательство, то оно должно исполняться, просто оно должно быть достаточно умным. Конечно, можно все запретить, но, к сожалению, опыт показывает, что это сделать не получается. Вырисовывается другая ситуация: люди имеют бизнес, не платят никакие налоги и не гарантируют никакой защиты игрокам, даже не контролируют, исполнилось ли игроку 18 лет. Букмекеров надо каким-то образом организовывать, чтобы можно было хотя бы налоги с этого получать, а не только головную боль и затраты. Надо регистрировать и разрешать их деятельность, в противном случае получается, что всякие незаконные организации регистрируются в различных юрисдикциях за рубежом», — добавил эксперт.

В заключение Слободкин пояснил, как можно легализовать игорный бизнес.

«В игорном бизнесе крутятся очень большие деньги. Если вы хотите от него избавиться совсем, то придется вообще закрывать интернет, и то не факт, что это поможет: начнутся торренты, будут создаваться программы специального назначения, которые обходят запреты. Нужно ограничивать возможность входа, брать повышенную входную плату за посещение казино, переводить игорные заведения в легальное поле. Это приведет к тому, что будут соответствующим образом вложены деньги, а люди не захотят их терять», — подытожил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что телеканалы получают значительные доходы от рекламы азартных игр, поэтому ограничивать подобные ролики нужно с умом.

