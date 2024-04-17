«Найдем, как обойти»: Задержки с оплатами перевозок назвали временными трудностями
На рост стоимости грузоперевозок влияют нехватка водителей, увеличение расстояний и расходов, подорожание топлива и стоимости проезда по платным дорогам, а также просушка дорог, сказал НСН Владимир Матягин.
Переориентация на рынки Ирана, Турции, Казахстана и Китая растет год от года из-за западных санкций, увеличивается и товарооборот, задержки с оплатами грузоперевозок — текущие моменты, которые удастся пережить и обойти. Об этом НСН заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что в первом квартале 2024 года автоперевозки грузов в России продолжили расти как внутри страны, так и в международном сообщении. При этом участники рынка видят серьезную угрозу в замедлении или остановке трансграничных расчетов, особенно с главным торговым партером — Китаем, куда деньги идут месяцами, а около половины платежей, по словам игроков, отклоняется. Матягин назвал определенные задержки с оплатами временными трудностями, которые получится преодолеть.
«Иран, Турция, Казахстан и Китай — это те страны, через которые сегодня в Россию поступает параллельный импорт и так далее. Переориентация на эти рынки и регионы каждый год повышается, растет товарооборот с тем же Китаем. Сейчас также прорабатывается вопрос коридора «Север — Юг», добавится, например, Индия, где также наблюдается значительное увеличение грузоперевозок. То, что есть какие-то задержки с оплатами, — это текущие моменты, связанные с введением определенных санкций, ограничений и так далее. Думаю, мы это переживем и каким-то образом обойдем», — сказал Матягин.
Собеседник НСН также перечислил факторы, которые влияют на рост стоимости грузоперевозок.
«Чем больше звеньев в цепочке, тем сильнее увеличивается цена. Конечно, все дорожает, но мы держимся, правда, также повышаем цену на определенные услуги. Стоимость перевозки растет за счет нехватки водителей, увеличения расстояний, расходов, подорожания топлива и стоимости проезда по платным дорогам. Влияет на цену и просушка дорог», — добавил эксперт.
Вместе с тем Матягин подчеркнул, что импортное влияние на рост цен сильнее, чем внутреннее.
«У нас за последний год не так сильно выражена тенденция на внутреннее подорожание. В прошлом году скачок был, сейчас все устаканилось. Так как становится меньше внутренних перевозок по региональным дорогам, все ориентируются на международные перевозки. Конкуренция есть, и, соответственно, корректируется цена, она плавающая. Когда просушка дорог закончится в мае, вырастет востребованность транспорта, вывоз предприятий с региональных дорог, соответственно, цена будет опять увеличиваться», — подытожил он.
Ранее Матягин заявил, что грузоперевозчики временно не обновляют парк и используют старые машины из-за дорогих кредитов, напоминает «Радиоточка НСН».
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