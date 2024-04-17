«Найдем, как обойти»: Задержки с оплатами перевозок назвали временными трудностями

Переориентация на рынки Ирана, Турции, Казахстана и Китая растет год от года из-за западных санкций, увеличивается и товарооборот, задержки с оплатами грузоперевозок — текущие моменты, которые удастся пережить и обойти. Об этом НСН заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что в первом квартале 2024 года автоперевозки грузов в России продолжили расти как внутри страны, так и в международном сообщении. При этом участники рынка видят серьезную угрозу в замедлении или остановке трансграничных расчетов, особенно с главным торговым партером — Китаем, куда деньги идут месяцами, а около половины платежей, по словам игроков, отклоняется. Матягин назвал определенные задержки с оплатами временными трудностями, которые получится преодолеть.