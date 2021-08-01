«Нафтогаз»: Украина не рассматривает импорт газа из России

По его словам, Киев хочет экспортировать газ, а не импортировать. «Мы сейчас добываем примерно 20 млрд кубов в год, а вся Украина потребляет примерно 30 млрд кубов. Согласно 10 млрд мы импортируем», — заявил Витренко. Он отметил, что стране нужно добывать больше газа, чем используют все потребители.

Ранее Витренко сообщил, что считает неприемлемыми предложения «Газпрома» по сохранению транзита через Украину в обмен на закупку российского газа. По его мнению, Киев не пойдет на договоренности, в результате которых деньги из Украины уходят в Россию. В настоящее время Киев меньше средств расходует на газ, чем получает за транзит.

