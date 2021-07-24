Витренко назвал неприемлемыми предложения «Газпрома» по закупкам газа
Председатель правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко считает неприемлемыми предложения «Газпрома» по сохранению транзита через Украину в обмен на закупку российского газа, передает ТАСС.
Так глава «Нафтогаза» ответил на предложение председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера Украине о дополнительных закупках газа у России при условии увеличения транзит газа через страну.
«И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на пять миллиардов долларов больше за российский газ, чем мы получали за транзит», — заявил Витренко.
По его мнению, Киев не пойдет на договоренности, в результате которых деньги из Украины уходят в Россию. В настоящее время Киев меньше средств расходует на газ, чем получает за транзит.
«Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет», — заявил Витренко.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему транзит российского газа гарантирован Киеву даже при работающем «Северном потоке-2» и рассказал, в каком объеме.
«В любом случае транзит через Украину сохранится даже после 2024 года, потому что украинская труба снабжает и саму Украину. Газ, который проходит через Украину на Запад, он юридически продается европейскими трейдерами назад на Украину, но физически это тот же самый российский газ... Поэтому, я думаю, что от 15 до 25 миллиардов кубов – это тот объем, который будет гарантированно проходить через территорию Украины даже с учетом строительства «Северного потока-2», - пояснил Пикин.
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