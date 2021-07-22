«Нафтогаз»: Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Россия прекратит транзит газа через территорию Украины после 2024 года, сообщило агентство Reuters.

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Витренко отметил, что Россия использует газ как геополитическое оружие против Украины. Он подчеркнул, что для обеспечения энергетической безопасности страны Украина должна вступить в НАТО.

«Нафтогаз» и «Газпром» в 2019 году заключили пятилетний контракт на транзит газа. Согласно этому соглашению, Украина получит более семи миллиардов долларов. В 2020 году «Газпром» поставил через территорию Украины 55,8 миллиардов кубометров газа. Это самый низкий показатель за семь лет.

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Фото: facebook.com/NaftogazGroup
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