«Нафтогаз»: Альтернативы российскому газу нет

Украина не может обеспечить поступление газа из других источников, кроме России. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

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Как отметил руководитель предприятия, на Украину не могут заходить суда с LNG — сжиженным природным газом.

«И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы», — рассказал Витренко в интервью «РБК-Украина».

Глава «Нафтогаза» отметил, что для поступления топлива стране нужно модернизировать систему газопроводов: «на польской стороне ближе к территории Украины нужно "узкие места" расширять, расшивать, инвестировать в инфраструктуру». Как уточнил Витренко, для этого нужны инвестиции со стороны Польши, которая, в свою очередь, ожидает средств от Европы.

«Если мы хотим решить вопрос физической безопасности и диверсификации физической, тогда это вопрос собственного LNG-терминала. Он упирается пока в проход через Босфор. Турция не пропускает LNG-танкеры через Босфор», — указал Витренко.

Топ-менеджер допустил, что танкеры будут пропускать через новый Стамбульский канал, но когда этот путь будет достроен — «открытый вопрос».

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Фото: facebook.com/NaftogazGroup
ТЕГИ:Российский ГазУкраинаНафтогаз
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