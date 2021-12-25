«Нафтогаз»: Альтернативы российскому газу нет
Украина не может обеспечить поступление газа из других источников, кроме России. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Как отметил руководитель предприятия, на Украину не могут заходить суда с LNG — сжиженным природным газом.
«И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы», — рассказал Витренко в интервью «РБК-Украина».
Глава «Нафтогаза» отметил, что для поступления топлива стране нужно модернизировать систему газопроводов: «на польской стороне ближе к территории Украины нужно "узкие места" расширять, расшивать, инвестировать в инфраструктуру». Как уточнил Витренко, для этого нужны инвестиции со стороны Польши, которая, в свою очередь, ожидает средств от Европы.
«Если мы хотим решить вопрос физической безопасности и диверсификации физической, тогда это вопрос собственного LNG-терминала. Он упирается пока в проход через Босфор. Турция не пропускает LNG-танкеры через Босфор», — указал Витренко.
Топ-менеджер допустил, что танкеры будут пропускать через новый Стамбульский канал, но когда этот путь будет достроен — «открытый вопрос».
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