«Нафтогаз»: Некоторые месторождения газа на Украине опустошены на 80%

«Наши крупнейшие месторождения газа достаточно истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации. Мы так давно добываем, что высушенность месторождений иногда достигает 80%. Но перед командой "Нафтогаза" стоит задача не только стабилизировать добычу газа, но и нарастить ее», — цитирует Витренко пресс-служба национальной компании.

По словам руководителя «Нафтогаза», в последние годы добыча газа на Украине уменьшалась, однако ее удалось стабилизировать во втором полугодии уходящего года. Кроме того, в декабре благодаря применению новых технологий суточная добыча начала расти. Также стабилизировать добычу природного топлива удалось, увеличив количество введенных после бурения скважин и сервисных операций.

