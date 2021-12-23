«Нафтогаз»: Некоторые месторождения газа на Украине опустошены на 80%

Крупнейшие месторождения газа на Украине сильно истощены, в ряде из них исчерпано до 80% запасов. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

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«Наши крупнейшие месторождения газа достаточно истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации. Мы так давно добываем, что высушенность месторождений иногда достигает 80%. Но перед командой "Нафтогаза" стоит задача не только стабилизировать добычу газа, но и нарастить ее», — цитирует Витренко пресс-служба национальной компании.

По словам руководителя «Нафтогаза», в последние годы добыча газа на Украине уменьшалась, однако ее удалось стабилизировать во втором полугодии уходящего года. Кроме того, в декабре благодаря применению новых технологий суточная добыча начала расти. Также стабилизировать добычу природного топлива удалось, увеличив количество введенных после бурения скважин и сервисных операций.

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ФОТО: РИА Новости
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