НАФИ: Более 70% россиян не имеют финансовую подушку на три месяца
Около 73% россиян не обладают накоплениями, которые позволят им жить без доходов даже три месяца, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование центра НАФИ и страховой компании «Росгосстрах Жизнь».
Уточняется, что опрос, в котором приняли участие 1600 человек старше 18 лет из разных регионов России, провели в февраля 2024 года.
По данным издания, в 2020 году доля россиян без подушки безопасности была выше и составляла 80%. В 2024 году 27% опрошенных сообщили, что их накоплений хватит на один-два месяца, 21% сможет прожить без новых поступлений один месяц, 17% опрошенных не смогут прожить без дохода и недели.
Наиболее часто о наличии финансовой подушки безопасности сообщали жители городов-миллионников (38%) и люди с высшим образованием (37%). Также откладывать удается тем, кто занимает руководящие должности (54%) и респондентам, оценивающим свой заработок как хороший или отличный (42%).
Ранее стало известно, что по итогам первого полугодия 2024 года средняя сумма запрашиваемых в РФ микрокредитов выросла на 55%, увеличившись за год с 19,9 тыс. до 30,8 тыс. рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru