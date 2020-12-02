Эксперты одобрили новый «нефтяной» курс Путина

«У нас с 2011 года реализуется программа модернизации НПЗ. После ее завершения наши заводы по глубине переработки нефти превысят европейские показатели и приблизятся или превзойдут американские. Это более 95%. Поэтому развитие нефте- и газохимии было бы логичным шагом. Но это высококонкурентный рынок, на котором присутствуют и другие игроки. Главным игроком в этой сфере у нас является компания «Сибур». У наших компаний есть преимущество в виде широких логистических возможностей. Мы можем и на Запад успешно поставлять, и на Восток. С другой стороны, у нас довольно дешевое сырье», - сказал Фролов.

По его мнению, падение спроса на нефть вероятно, но необязательно. «Падение спроса на нефть я бы рассматривал как некую установку, а не как взгляд в будущее. Спрос на нефть может упасть, но не обязательно упадет. Однако нужно увеличивать долю высокомаржинальной продукции из углеводородного сырья. И тогда не столь важно, какая будет конъюнктура на нефтяном рынке через пять лет», - добавил эксперт.

Как отметил Фролов, опережающему развитию российской нефтехимии мешает, в том числе, отсутствие рынков сбыта.

«Сейчас мы от экспорта нефти никуда не уйдем, таковы рыночные реалии. Есть страны, которые хотят покупать нефть и не хотят покупать продукцию высокого передела, потому что у них собственное производство. А внутренний рынок у нас развивается не теми темпами, которых мы хотели бы», - заключил собеседник НСН.

Сейчас в России реализуется 14 нефтегазохимических проектов, которые должны обеспечить около 17 тысяч новых рабочих мест.

