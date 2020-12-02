Эксперты одобрили новый «нефтяной» курс Путина
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал НСН, что предложения президента РФ по развитию нефтехимии можно назвать «следующим шагом после глобальной модернизации отрасли».
Развивать российскую нефтехимию предложил президент России Владимир Путин на совещании в Тобольске. По его словам, это необходимо, потому что Россия уже через пять лет может столкнуться с падением спроса на нефть.
По итогам совещания Путин дал несколько поручений для развития отрасли. В частности, он распорядился увеличить выпуск малотоннажной и среднетоннажной химической продукции на 70% к 2030 году, разработать меры поддержки производств синтетических каучуков и использовать полимеры в сетях водоснабжения и водоотведения для создания собственного рынка сбыта.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал НСН, что предложения Путина можно назвать «следующим шагом после глобальной модернизации отрасли».
«У нас с 2011 года реализуется программа модернизации НПЗ. После ее завершения наши заводы по глубине переработки нефти превысят европейские показатели и приблизятся или превзойдут американские. Это более 95%. Поэтому развитие нефте- и газохимии было бы логичным шагом. Но это высококонкурентный рынок, на котором присутствуют и другие игроки. Главным игроком в этой сфере у нас является компания «Сибур». У наших компаний есть преимущество в виде широких логистических возможностей. Мы можем и на Запад успешно поставлять, и на Восток. С другой стороны, у нас довольно дешевое сырье», - сказал Фролов.
По его мнению, падение спроса на нефть вероятно, но необязательно. «Падение спроса на нефть я бы рассматривал как некую установку, а не как взгляд в будущее. Спрос на нефть может упасть, но не обязательно упадет. Однако нужно увеличивать долю высокомаржинальной продукции из углеводородного сырья. И тогда не столь важно, какая будет конъюнктура на нефтяном рынке через пять лет», - добавил эксперт.
Как отметил Фролов, опережающему развитию российской нефтехимии мешает, в том числе, отсутствие рынков сбыта.
«Сейчас мы от экспорта нефти никуда не уйдем, таковы рыночные реалии. Есть страны, которые хотят покупать нефть и не хотят покупать продукцию высокого передела, потому что у них собственное производство. А внутренний рынок у нас развивается не теми темпами, которых мы хотели бы», - заключил собеседник НСН.
Сейчас в России реализуется 14 нефтегазохимических проектов, которые должны обеспечить около 17 тысяч новых рабочих мест.
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