«Рынок удовлетворим»: Аграрии не боятся неурожая подсолнечника

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что по состоянию на 10 ноября в России собрано 11,6 млн т подсолнечника, при этом из-за погодных условий в сентябре и октябре темпы уборки снизились до рекордно низких показателей 2017 года. По прогнозам специалистов «Совэкона», в этом году объем урожая составит 16,1 млн т. Схожую цифру называют аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка — 16,35 млн т. Тихонов заявил, что пока недобор нельзя назвать критичным.

«Все будет зависеть от погодных условий. Морозы и снег, конечно, не способствуют уборке урожая, но надежда на то, что его удастся дособрать, в разных регионах еще сохраняется. Уборка пока идет, неизвестно, насколько серьезным будет недобор. Рынок уже приспособился к сложившимся условиям и оценил ситуацию заранее. Вряд ли будут значительные скачки цен, но упущенная выгода сельхозпроизводителей, конечно, будет», — сказал Тихонов.

Также собеседник НСН рассказал о наличии запасов подсолнечника в России.

«Поскольку это высокомаржинальная культура, больших запасов не оставляют, стараются продать как можно больше, однако остатки у нас все же есть, хоть и не такие большие, как в другие годы. Думаю, что с учетом запасов общий объем превысит 16 млн тонн из-за особенностей уборки культуры. Главное, чтобы не было большого снежного покрова и влажной почвы и чтобы был доступ техники в поле», — отметил аграрий.

По мнению Тихонова, Россия вряд ли сможет получить импортное сырье, однако на потребительских ценах недобор культуры практически не отразится.

«Вместе с Украиной мы занимаем первое место по поставке растительного масла (более 50% мирового рынка) и второе место по его производству, так что на его импорт мы вряд ли можем рассчитывать. Однако уверен, что мы сможем удовлетворить свой рынок. Сейчас убрано 65% площади, хотя в 2021 году мы к этой дате убирали примерно 90-95%. Что же касается цен, возможно, будет некий небольшой временный скачок, что, конечно, не очень приятно для переработчиков, так как они будут вынуждены повышать закупочные цены. Однако для внутреннего рынка я не вижу больших потрясений», — заключил он.

В свою очередь главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун напомнил НСН, что сроки сбора урожая не бесконечны.

«Специалисты прогнозируют рекордный урожай подсолнечника в этом году. Темпы сборов низкие, но сбор валовой выше, чем был на эту дату в другие годы. Однако до Нового года сбор урожая растянуть не удастся. Собирать можно до тех пор, пока подходящие условия. Если подсолнечник попадает под дожди и холода, у него гниют шляпки и семечки. Урожай может пропасть», - отметил он.

Ранее представители Масложирового союза опровергли наличие проблем с экспортом подсолнечного масла.

