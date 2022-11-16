«Рынок удовлетворим»: Аграрии не боятся неурожая подсолнечника
Погодные условия в ряде российских регионов дают возможность дособрать урожай подсолнечника, заявил НСН Анатолий Тихонов.
Объем собранного урожая подсолнечника позволит обеспечить внутренний рынок, вряд ли на нем будут зафиксированы существенные скачки цен, но сельхозпроизводителям не удастся избежать упущенной выгоды. Об этом НСН рассказал директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что по состоянию на 10 ноября в России собрано 11,6 млн т подсолнечника, при этом из-за погодных условий в сентябре и октябре темпы уборки снизились до рекордно низких показателей 2017 года. По прогнозам специалистов «Совэкона», в этом году объем урожая составит 16,1 млн т. Схожую цифру называют аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка — 16,35 млн т. Тихонов заявил, что пока недобор нельзя назвать критичным.
«Все будет зависеть от погодных условий. Морозы и снег, конечно, не способствуют уборке урожая, но надежда на то, что его удастся дособрать, в разных регионах еще сохраняется. Уборка пока идет, неизвестно, насколько серьезным будет недобор. Рынок уже приспособился к сложившимся условиям и оценил ситуацию заранее. Вряд ли будут значительные скачки цен, но упущенная выгода сельхозпроизводителей, конечно, будет», — сказал Тихонов.
Также собеседник НСН рассказал о наличии запасов подсолнечника в России.
«Поскольку это высокомаржинальная культура, больших запасов не оставляют, стараются продать как можно больше, однако остатки у нас все же есть, хоть и не такие большие, как в другие годы. Думаю, что с учетом запасов общий объем превысит 16 млн тонн из-за особенностей уборки культуры. Главное, чтобы не было большого снежного покрова и влажной почвы и чтобы был доступ техники в поле», — отметил аграрий.
По мнению Тихонова, Россия вряд ли сможет получить импортное сырье, однако на потребительских ценах недобор культуры практически не отразится.
«Вместе с Украиной мы занимаем первое место по поставке растительного масла (более 50% мирового рынка) и второе место по его производству, так что на его импорт мы вряд ли можем рассчитывать. Однако уверен, что мы сможем удовлетворить свой рынок. Сейчас убрано 65% площади, хотя в 2021 году мы к этой дате убирали примерно 90-95%. Что же касается цен, возможно, будет некий небольшой временный скачок, что, конечно, не очень приятно для переработчиков, так как они будут вынуждены повышать закупочные цены. Однако для внутреннего рынка я не вижу больших потрясений», — заключил он.
В свою очередь главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун напомнил НСН, что сроки сбора урожая не бесконечны.
«Специалисты прогнозируют рекордный урожай подсолнечника в этом году. Темпы сборов низкие, но сбор валовой выше, чем был на эту дату в другие годы. Однако до Нового года сбор урожая растянуть не удастся. Собирать можно до тех пор, пока подходящие условия. Если подсолнечник попадает под дожди и холода, у него гниют шляпки и семечки. Урожай может пропасть», - отметил он.
Ранее представители Масложирового союза опровергли наличие проблем с экспортом подсолнечного масла.
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