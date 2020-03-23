Над Россией нависла угроза роста цен на бензин

Также авторы послания отметили, что ряд российских предприятий оказался в «группе риска» из-за срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

В этой связи НТС предложил правительству отменить действие так называемого демпфера, которые предполагает выплаты в бюджет при более высоких ценах на топливо внутри России, а также проведение весового контроля перевозчиков наливных грузов и взимания с них платы в рамках системы «Платон».

Также Союз призвал провести амнистию для АЗС, НПЗ и перевозчикам топлива в плане ранее выписанных административных штрафов.

Кроме того, правительство призвали ввести временный мораторий на налоговые проверки предприятий сбытовой инфраструктуры, отсрочить выплату страховых взносов, ввести налоговые каникулы по уплате налога на прибыль и налогов упрощенной системы налогообложения сбытовым предприятиям рынка нефтепродуктов в России.

Ранее представители рынка предложили вернуть АЗС право реализовать алкогольную продукцию.

