Над Россией нависла угроза роста цен на бензин
Независимый топливный союз (НТС) обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку отрасли из-за риска роста цен на бензин на фоне распространения коронавируса.
Представители топливного рынка предупреждают, что из-за карантинных мер ограничивается передвижение людей, вследствие чего снижается и спрос на нефтепродукты.
Также авторы послания отметили, что ряд российских предприятий оказался в «группе риска» из-за срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
В этой связи НТС предложил правительству отменить действие так называемого демпфера, которые предполагает выплаты в бюджет при более высоких ценах на топливо внутри России, а также проведение весового контроля перевозчиков наливных грузов и взимания с них платы в рамках системы «Платон».
Также Союз призвал провести амнистию для АЗС, НПЗ и перевозчикам топлива в плане ранее выписанных административных штрафов.
Кроме того, правительство призвали ввести временный мораторий на налоговые проверки предприятий сбытовой инфраструктуры, отсрочить выплату страховых взносов, ввести налоговые каникулы по уплате налога на прибыль и налогов упрощенной системы налогообложения сбытовым предприятиям рынка нефтепродуктов в России.
Ранее представители рынка предложили вернуть АЗС право реализовать алкогольную продукцию.
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