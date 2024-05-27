Начались продажи собранного на заводе в Петербурге кроссовера XCite X-Cross 7

Продажи автомобилей Xcite X-Cross 7, которые собирают на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, начались в России, говорится в сообщении автозавода.

В России подскочили продажи Toyota и Mazda по «серому» импорту

Автомобиль будет доступен клиентам в двух комплектациях Enjoy и Techno.

Цена нового автомобиля стартует от 2,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что цена китайских автомобилей вызывает недовольство у 68% россиян. При этом 37% респондентов в качестве основного преимущества подобных машин выделяют технологичность и оснащение, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба предприятия "Автозавод Санкт-Петербург"
ТЕГИ:Санкт-ПетербургАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры