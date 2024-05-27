Начались продажи собранного на заводе в Петербурге кроссовера XCite X-Cross 7
27 мая 202416:20
Продажи автомобилей Xcite X-Cross 7, которые собирают на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, начались в России, говорится в сообщении автозавода.
Автомобиль будет доступен клиентам в двух комплектациях Enjoy и Techno.
Цена нового автомобиля стартует от 2,5 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что цена китайских автомобилей вызывает недовольство у 68% россиян. При этом 37% респондентов в качестве основного преимущества подобных машин выделяют технологичность и оснащение, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru