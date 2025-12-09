Euroclear предупредил о риске потери €16 миллиардов клиентских активов в России

Депозитарий Euroclear сообщил о высоких рисках утраты клиентских активов, размещенных в России, если российские средства в его системе будут изъяты. Об этом заявил генеральный директор по финансовым рискам Гийом Элие, пишет AFP.

Он отметил, что компания предпринимает дополнительные меры безопасности и ежедневно оценивает уровень возможных угроз, стремясь обеспечить защиту интересов клиентов, отмечает RT.