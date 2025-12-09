Euroclear предупредил о риске потери €16 миллиардов клиентских активов в России
Депозитарий Euroclear сообщил о высоких рисках утраты клиентских активов, размещенных в России, если российские средства в его системе будут изъяты. Об этом заявил генеральный директор по финансовым рискам Гийом Элие, пишет AFP.
Он отметил, что компания предпринимает дополнительные меры безопасности и ежедневно оценивает уровень возможных угроз, стремясь обеспечить защиту интересов клиентов, отмечает RT.
По словам Элие, Евросоюз настаивает на создании трехуровневой системы гарантий, которая должна исключить ситуации, при которых Euroclear не сможет выполнить обязательства перед Россией, если возникнет необходимость погашения задолженности.
Однако предложенные Еврокомиссией механизмы, уточнил он, не избавили Euroclear от опасений, связанных с концепцией так называемого «репарационного кредита» для Украины. Элие предупредил, что реализуемая схема может быть воспринята международными инвесторами как сигнал о снижении инвестиционной привлекательности Европы, передает «Радиоточка НСН».
