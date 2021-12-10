Набиуллина заявила о трудности энергоперехода в российской экономике

Осуществить энергетический переход в российской экономике будет непросто. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на форуме «Сделано в России».

Однако, по ее словам, климатическая повестка открывает большие возможности для инновационного бизнеса в плане получения финансирования на лучших условиях, передает РИА Новости.

В правительстве заявили о подготовке экономики к глобальному энергопереходу

Ранее специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что в ближайшие 30 лет в экономике России произойдут масштабные изменения. По его словам, перемены будут заключаться в энергопереходе. Они, по словам Чубайса, затронут жизнь каждого человека и все виды бизнеса: от транспорта до строительства.

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ФОТО: Виталий Белоусов/РИА Новости
ТЕГИ:КлиматЭльвира Набиуллина
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