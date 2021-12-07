Чубайс предсказал масштабные изменения в российской экономике
В ближайшие 30 лет в экономике России произойдут масштабные изменения. Об этом в ходе форума «Открытые инновации» заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
По его словам, перемены будут заключаться в энергопереходе и произойдут в течение 30 лет. По словам Чубайса, они затронут жизнь каждого человека и все виды бизнеса: от транспорта до строительства.
Чубайс добавил, что молодому поколению россиян повезло «стать свидетелями информационной революции», завершившейся за 30 лет и полностью изменившей экономику.
Он считает, что наша страна очень уязвима для таких изменений, так как энергетический сектор играет для нее особую роль. По словам Чубайса, в России энергетика является «позвоночным столбом» национальной экономики, формируя 60% экспорта, 40% доходов федерального бюджета и 20% ВВП.
При этом политик подчеркнул, что в РФ есть много возможностей для развития этого сектора и создания новых отраслей.
Ранее Анатолий Чубайс признал вину за «все плохое» в России.
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