Чубайс предсказал масштабные изменения в российской экономике

В ближайшие 30 лет в экономике России произойдут масштабные изменения. Об этом в ходе форума «Открытые инновации» заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

По его словам, перемены будут заключаться в энергопереходе и произойдут в течение 30 лет. По словам Чубайса, они затронут жизнь каждого человека и все виды бизнеса: от транспорта до строительства.

Чубайс добавил, что молодому поколению россиян повезло «стать свидетелями информационной революции», завершившейся за 30 лет и полностью изменившей экономику.