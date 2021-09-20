В правительстве заявили о подготовке экономики к глобальному энергопереходу

Российское правительство разрабатывает план по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу, он будет готов до конца года. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Основной задачей является декарбонизация экономики. Этот вопрос будет курировать первый вице-премьер Андрей Белоусов. По словам Мишустина, экономика будущего будет строиться на низкоуглеродной энергетике, поэтому России необходимо сокращать добычу нефти, газа и угля и развивать в противовес традиционному топливу альтернативную энергетику.

"Все соответствующие поручения подписаны, по ключевым направлениям подготовки экономики к условиям низкоуглеродного развития в правительстве будут созданы специальные рабочие группы", - цитирует Мишустина РИА Новости.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:ЭнергетикаПравительствоМихаил Мишустин
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