В правительстве заявили о подготовке экономики к глобальному энергопереходу

Основной задачей является декарбонизация экономики. Этот вопрос будет курировать первый вице-премьер Андрей Белоусов. По словам Мишустина, экономика будущего будет строиться на низкоуглеродной энергетике, поэтому России необходимо сокращать добычу нефти, газа и угля и развивать в противовес традиционному топливу альтернативную энергетику.

"Все соответствующие поручения подписаны, по ключевым направлениям подготовки экономики к условиям низкоуглеродного развития в правительстве будут созданы специальные рабочие группы", - цитирует Мишустина РИА Новости.