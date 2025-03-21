Набиуллина заявила, что при общем снижении цен инфляция в РФ остается высокой

С начала 2025 года темпы роста цен в России постепенно снижаются, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что на тенденцию помимо политики регулятора оказывает влияние укрепление рубля на валютном рынке. При этом инфляционные ожидания остаются повышенными, а базовый показатель инфляции хотя и замедляется, но приближен к 10%.

По словам Набиуллиной, высокая инфляция отражает сохраняющееся давление со стороны спроса.

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На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ глава регулятора сказала, что вместе с подорожанием услуг и продовольствия рост цен на непродовольственные товары, напротив, замедлился. Замедление в первую очередь затронуло сегмент товаров длительного пользования: машины, бытовую технику, мебель.

Сегодня ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

ЦБ последнее время транслировал, что никаких серьезных изменений по ключевой ставке не будет, поэтому ее сохранение на уровне 21% - ожидаемо, а снижение начнется, вероятно, во второй половине 2025 года, заявил НСН Артем Кирьянов.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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