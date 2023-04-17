Набиуллина заявила, что больших послаблений по валютным ограничениям не планируется

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что власти не планируют ввод дополнительных больших послаблений в рамках валютных ограничений, сообщает ТАСС.

Набиуллина не увидела необходимости в возврате репатриации валютной выручки

На встрече с фракцией «Новые люди» в Госдуме она не исключила, что возможны некоторые поправки.

«Может быть, какой-то тюнинг, некоторые поправки. Но в целом мы считаем, что эта система более-менее стабилизировалась», - подчеркнула глава ЦБ РФ.

Ранее Набиуллина заявила, что допускает использование криптовалюты во внешних расчётах в качестве эксперимента, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВалютаЦентробанкЭльвира Набиуллина

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