Набиуллина заявила, что больших послаблений по валютным ограничениям не планируется
17 апреля 202317:55
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что власти не планируют ввод дополнительных больших послаблений в рамках валютных ограничений, сообщает ТАСС.
На встрече с фракцией «Новые люди» в Госдуме она не исключила, что возможны некоторые поправки.
«Может быть, какой-то тюнинг, некоторые поправки. Но в целом мы считаем, что эта система более-менее стабилизировалась», - подчеркнула глава ЦБ РФ.
Ранее Набиуллина заявила, что допускает использование криптовалюты во внешних расчётах в качестве эксперимента, сообщает RT.
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17 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru