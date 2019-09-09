Глава ПФР позитивно оценил проект Минфина о пенсионных накоплениях
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов дал положительную оценку модели пенсионных накоплений, предложенной Министерством финансов РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Он заявил агентству, что официально проект еще не предоставлен в ПФР, однако по его основным характеристикам можно сказать о том, что он позволит повысить пенсии россиян.
Напомним, о новом законопроекте Минфина, посвященном новой системе пенсионных накоплений, стало известно 7 сентября. Отмечалось, что он призван не создавать новую систему, а совершенствовать уже существующую.
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