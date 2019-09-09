Глава ПФР позитивно оценил проект Минфина о пенсионных накоплениях

9 сентября20:35

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов дал положительную оценку модели пенсионных накоплений, предложенной Министерством финансов РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

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Он заявил агентству, что официально проект еще не предоставлен в ПФР, однако по его основным характеристикам можно сказать о том, что он позволит повысить пенсии россиян.

Напомним, о новом законопроекте Минфина, посвященном новой системе пенсионных накоплений, стало известно 7 сентября. Отмечалось, что он призван не создавать новую систему, а совершенствовать уже существующую.


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ФОТО: РИА Новости
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