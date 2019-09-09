Глава ПФР позитивно оценил проект Минфина о пенсионных накоплениях

Он заявил агентству, что официально проект еще не предоставлен в ПФР, однако по его основным характеристикам можно сказать о том, что он позволит повысить пенсии россиян.

Напомним, о новом законопроекте Минфина, посвященном новой системе пенсионных накоплений, стало известно 7 сентября. Отмечалось, что он призван не создавать новую систему, а совершенствовать уже существующую.



