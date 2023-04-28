Набиуллина выступила против внешнего управления в российском банковском секторе

Для принятия решения о возможности передачи под управление российских активов должны быть «очень веские основания», сказала Набиуллина.

Ранее Эльвира Набиуллина призвала готовиться к возможному повышению ключевой ставки уже на следующем заседании совета директоров ЦБ, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

