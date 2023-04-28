«Без экспериментов»: ЦБ оставит ключевую ставку неизменной, опасаясь инфляции

«Ставку ЦБ оставит, рынок тоже ждет этого решения. Все Центральные банки идут за долговым рынком, никто не хочет брать на себя ответственность. Если смотреть на наш долговой рынок, мы видим, что за последнюю неделю достаточно прилично снизились процентные ставки по длинным облигациям, но при этом девальвация рубля и инфляционные ожидания остаются высокими. Здесь есть некий баланс, ЦБ не будет экспериментировать», - рассказал он.

По его словам, менять ставку в ближайшее время Центробанк не будет в большей степени из-за риска всплеска инфляции.

«Плюсов у нынешней ставки нет, это просто рыночная история. Денежно-кредитная политика должна оставаться жесткой, проводить стимулирующую политику (снижать процентную ставку, прим. НСН) нельзя, иначе это приведет к всплеску инфляции и раздуванию пузырей на нашем рынке», - заключил собеседник НСН.

Центробанк на заседании 17 марта сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Если рубль продолжит проседать и дальше, то Россию ждет усиление инфляции, заявил ранее экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». При этом он отметил, что верит в стабилизацию курса.

