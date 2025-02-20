Набиуллина: Visa и Mastercard не обращались в ЦБ по поводу возвращения в Россию

ЦБ ничего не знает о переговорах по снятию санкции с России и разморозке резервов, также добавила Набиуллина. По ее словам, регулятор совместно с правительством продолжает обсуждать механизмы возвращения заблокированных за рубежом средств.

Ранее на фоне переговоров российской и американкой делегаций на высоком урове в Саудовской Аравии глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение, что международные платежные системы Visa и Mastercard вернутся в Россию в ближайшее время.





