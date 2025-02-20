Набиуллина: Visa и Mastercard не обращались в ЦБ по поводу возвращения в Россию
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что говорить о возвращении в Россию международных платежных систем преждевременно. В кулуарах форума «Кибербезопасность в финансах» она рассказала журналистам, что международные платежные системы Visa и Mastercard не обращались в ЦБ по поводу возвращения в Россию.
ЦБ ничего не знает о переговорах по снятию санкции с России и разморозке резервов, также добавила Набиуллина. По ее словам, регулятор совместно с правительством продолжает обсуждать механизмы возвращения заблокированных за рубежом средств.
Ранее на фоне переговоров российской и американкой делегаций на высоком урове в Саудовской Аравии глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение, что международные платежные системы Visa и Mastercard вернутся в Россию в ближайшее время.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru