Набиуллина: вероятность снижения ключевой ставки уменьшилась
10 февраля 202315:34
Вероятность подъема ключевой ставки в 2023 году превышает вероятность ее снижения. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.
По её словам, в ЦБ РФ не исключают возможности снижения ключевой ставки, но шансы на это уменьшились.
Глава регулятора, также отметила, январская инфляция в стране, скорее всего, окажется самой высокой с апреля 2022 года.
Ранее, как сообщала НСН, ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% третий раз подряд.
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10 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru