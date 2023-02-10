Набиуллина: вероятность снижения ключевой ставки уменьшилась

Вероятность подъема ключевой ставки в 2023 году превышает вероятность ее снижения. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.

По её словам, в ЦБ РФ не исключают возможности снижения ключевой ставки, но шансы на это уменьшились.

Bloomberg: кабмин РФ добивается от Центробанка снижения ключевой ставки

Глава регулятора, также отметила, январская инфляция в стране, скорее всего, окажется самой высокой с апреля 2022 года.

Ранее, как сообщала НСН, ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% третий раз подряд.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнфляцияКлючевая СтавкаЦентробанкЭльвира Набиуллина
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