Набиуллина: Центробанк не намерен повышать лимит бесплатных переводов по СБП

По ее словам, потребности в таких переводах, как правило, исчерпываются действующим лимитом. Набиуллина отметила возможность возврата к этому вопросу, если средний чек по переводам вырастет.

Набиуллина также напомнила, что теперь можно переводить между своими счетами через СБП из одного банка в другой до 30 млн рублей. Она подчеркнула, что благодаря такой мере граждане могут свободнее распоряжаться накоплениями, в частности, переводя деньги в банки, предлагающие разные условия по депозитам.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях одобрила введение лимита на переводы без открытия счета.

