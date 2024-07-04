Набиуллина: Центробанк не намерен повышать лимит бесплатных переводов по СБП
Центробанк не планирует увеличивать лимит бесплатных переводов между гражданами России в Системе быстрых платежей (СБП), который сегодня составляет 100 тысяч рублей. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщило агентство «Интерфакс».
По ее словам, потребности в таких переводах, как правило, исчерпываются действующим лимитом. Набиуллина отметила возможность возврата к этому вопросу, если средний чек по переводам вырастет.
Набиуллина также напомнила, что теперь можно переводить между своими счетами через СБП из одного банка в другой до 30 млн рублей. Она подчеркнула, что благодаря такой мере граждане могут свободнее распоряжаться накоплениями, в частности, переводя деньги в банки, предлагающие разные условия по депозитам.
Ранее Госдума во втором и третьем чтениях одобрила введение лимита на переводы без открытия счета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru