Набиуллина: Центробанк не намерен повышать лимит бесплатных переводов по СБП

Центробанк не планирует увеличивать лимит бесплатных переводов между гражданами России в Системе быстрых платежей (СБП), который сегодня составляет 100 тысяч рублей. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщило агентство «Интерфакс».

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По ее словам, потребности в таких переводах, как правило, исчерпываются действующим лимитом. Набиуллина отметила возможность возврата к этому вопросу, если средний чек по переводам вырастет.

Набиуллина также напомнила, что теперь можно переводить между своими счетами через СБП из одного банка в другой до 30 млн рублей. Она подчеркнула, что благодаря такой мере граждане могут свободнее распоряжаться накоплениями, в частности, переводя деньги в банки, предлагающие разные условия по депозитам.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях одобрила введение лимита на переводы без открытия счета.

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
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