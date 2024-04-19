Киргизский банк прекратит прием переводов через «Сбербанк онлайн»
19 апреля 202419:37
Киргизский «Finca Банк» приостановит зачисление средств на счета своих клиентов через «Сбербанк онлайн», говорится в сообщении на сайте кредитного учреждения.
Мера вступит в силу 5 мая 2024 года. С середины месяца также будет остановлено зачисление денежных средств, отправленных через приложение «Тинькофф Мобайл».
Переводы можно будет получить через системы «Золотая Корона», Western Union и Unistream.
Все банки Киргзии с 3 апреля перестали обслуживать карты российской платежной системы «Мир», напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru