Киргизский банк прекратит прием переводов через «Сбербанк онлайн»

Мера вступит в силу 5 мая 2024 года. С середины месяца также будет остановлено зачисление денежных средств, отправленных через приложение «Тинькофф Мобайл».

Переводы можно будет получить через системы «Золотая Корона», Western Union и Unistream.

Все банки Киргзии с 3 апреля перестали обслуживать карты российской платежной системы «Мир», напоминает «Радиоточка НСН».

