Это следует из прогноза аналитиков по заказу Банка России. Как ожидается, в следующем году инфляция опустится до восьми процентов, а в 2024-м замедлится до 4,8 процента.

Согласно прогнозу, ключевая ставка к концу года с нынешних 20 процентов снизится до 18,9 процента, к концу 2023 года — до 14,1, а к концу 2024 года — до 7,8 процента.

Замглавы российского МИД Александр Панкин считает, целью антироссийских санкций является «удушение страны и народа». Речь, в том числе об обычных гражданах.

