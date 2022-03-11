Аналитики: инфляция в России достигнет 20%
В текущем году инфляция в России может увеличиться до 20%, а ВВП упасть на 8%, сообщает «Коммерсант».
Это следует из прогноза аналитиков по заказу Банка России. Как ожидается, в следующем году инфляция опустится до восьми процентов, а в 2024-м замедлится до 4,8 процента.
Согласно прогнозу, ключевая ставка к концу года с нынешних 20 процентов снизится до 18,9 процента, к концу 2023 года — до 14,1, а к концу 2024 года — до 7,8 процента.
Замглавы российского МИД Александр Панкин считает, целью антироссийских санкций является «удушение страны и народа». Речь, в том числе об обычных гражданах.
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